湖人「一眉哥」安東尼戴維斯29日接受《Yahoo Sports》權威記者海恩斯專訪，話題仍然圍繞在他上季選擇離開鵜鶘的時間點，一眉哥首次自爆，早在去年耶誕節期間，他就想要離開鵜鶘了，「我周圍每個認識我的人都知道我想要贏！」

「我知道當時因為贏球場次不夠，鵜鶘應該進不了季後賽，」安東尼戴維斯表示，「我身邊的人都知道我想贏球，我不認為鵜鶘上季做得到，鵜鶘上季一開始雖拿開季4連勝，但後來我們陸續有人受傷，事情逐漸變糟，但我仍想努力帶隊。」

安東尼戴維斯隨後在今年1月底，跟鵜鶘提出交易申請，當然引發軒然大波，「你待在這個聯盟的時間不會太長，所以在我職業生涯結束之前，我要把自己放在可以贏球的位置，希望能贏幾次冠軍與幾個常勝賽季，那就是我當時想法。」

儘管湖人始終是安東尼戴維斯的第一選擇，他卻引發湖人與鵜鶘高層之間的嚴重嫌隙，讓他不得不考慮另外一種選擇(像是尼克)，「我的經紀人瑞奇保羅做了很好的工作，我只需繼續待在鵜鶘當個領袖，當有機會上場，就全心投入。」

(中時 )