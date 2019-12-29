「通烏門」醜聞導致美國總統川普被眾議院彈劾，美國現在正在歡慶新年到來，川普假期間仍氣撲撲，一天內狂分享55則推文，甚至一周內兩度技巧性地公布潛在告密者的全名，引起撻伐。

美國總統川普26、27日技巧性地在推特公布通烏門一案潛在吹哨者全名。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、BuzzFeed News、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國總統川普一周內兩度在個人推特上技巧性地公布通烏門一案可能的告密者全名。26日，他轉發競選陣營@TrumpWarRoom一則連結保守派媒體《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）一篇文章的推文，點開文章，潛在告密者的全名直接公布在文章標題上；隔日，川普又轉發推特帳號為@Surfermom77的支持者貼文，該則貼文直接公布潛在吹哨者的全名。川普已於周六清晨以前將推文全數刪除。

CNN及BuzzFeed News都指出，目前並不清楚真正告密者身分，川普及保守派媒體近期流傳的吹哨者身分都未被證實。

通烏門一案遭爆料以來至今歷經4個月，即便保守派媒體已廣為流傳潛在告密者身分，川普一直以來都僅是呼籲公開吹哨者身分，並未轉發這些文章，上周是他首次轉發貼文，引發撻伐。

吹哨者的辯護律師柴德（Mark Zaid）周四在推特抗議川普作法，重申「保護吹哨者」。事實上，保護吹哨者真實身分幾乎已成為所有參與彈劾調查的人員共識，就連第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）也不贊成老爸親自點出此人的真實姓名。

CNN指出，川普周五不只公開揭密者身分，更透過推特狂罵民主黨人士，相關貼文多達55條，一則貼文中他痛批民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）「瘋了」，還轉發支持者飆罵民主黨人是「老鼠」的貼文。

根據《紐約時報》（New York Times）先前報導，吹哨者是一名專精烏克蘭事務的CIA官員。川普9月遭爆料，在與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）7月一通電話中，施壓對方調查總統大選競爭對手拜登及其子韓特在烏克蘭的黑資料，民主黨指控川普藉此扣押對烏近4億美元軍事援助，因此展開彈劾調查。

(中時電子報)