韓國瑜台中市競選總部發言人黃健豪表示，今天在台中舉行的「國政領航．台灣富強─韓國瑜大台中勝選晚會」，風雨無阻，目標將號召50萬人。（盧金足攝）

選前第一場由國民黨總統候選人韓國瑜團隊主辦的大型造勢晚會「國政領航．台灣富強─韓國瑜大台中勝選晚會」，今天在台中市登場，一早雖然台中下起大雨，擋不住韓粉挺韓行動力，韓國瑜台中市競選總部表示，占地8公頃的場地，目標將號召50萬人，風雨無阻，活動由從下午6點開始，由主持人利菁、郭子乾主持，從新竹縣到嘉義市7名藍營縣市首長都會出席，9縣市立委候選人全部到場，凝聚藍營大團結的勝選氣勢。

台中市今天下起大雨，氣象預報整天都有雨勢，中部9縣市力挺國民黨總統候選人韓國瑜，的「國政領航．台灣富強─韓國瑜大台中勝選晚會」今天從下午1點就有250攤的市集開始營業，3點到5點現場直播總統電視辯論會，5點到6點預演彩排，晚上6點晚會開始，由利菁與享子乾主持，很多韓粉已準備來台中力挺，展現超人氣。

而由於韓國瑜今天出席總統電視辯論會，韓國瑜到場時間是晚上9點17路到9點37分，先由競選總部主委朱立倫及副總統候選人張善政上台演講，掀起造勢大會最高潮。

韓國瑜台中市競選總部發言人黃健豪指出，到場的7縣市首長，助講順序為嘉義市長黃敏惠、南投縣長林明溱、新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、台中市長盧秀燕，及從新竹縣到嘉義市的9個縣市國民黨提名立委候選人。

韓國瑜鋼鐵粉絲的歡樂機車隊，也安排前進會場的集結時間及地點，包括下午3點，豐原慈濟城隍廟：台中市豐原區社皮里社興五街2號，下午3點半台中市洲際棒球場，台中市北屯區崇德路三段835號，下午3點50分在崇德國中，台中市北屯區崇德路二段227號，下午4點20分在台中市政府，台中市西屯區文心路二段645號集合出發。

由於預計湧入50萬人的支持者，黃健豪表示，民眾最好搭乘大眾交通工具，也有公車路線提供參考，從台中車站、高鐵站甚至搭乘客運到朝馬站，步行到會場只要15分鐘，大約1公里左右，鼓勵所有支持者盡量搭乘大眾運輸交通工具前往會場。

在台中市市政路與黎明路口，占地8公頃的會場已設置10萬張椅子，支持者將擴大到場地周邊，人數上看50萬人，中部藍營大動員，前台中市長胡志強、大甲鎮瀾宮董事長顏清標

、前台中市議長張清堂等人都會到場。

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(中時 )