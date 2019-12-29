決戰中台灣，國民黨總統候選人韓國瑜，今（29）日晚間將在台中舉辦「國政領航．台灣富強─韓國瑜大台中勝選晚會」，國民黨號召50萬人大團結。而韓國瑜屢屢在造勢場合高歌的形象也深植人心，就有韓粉希望今晚韓國瑜能再獻唱一曲。

韓國瑜台中市競選總部發言人黃健豪表示，從新竹縣到嘉義市7名藍營縣市首長、9縣市立委候選人將全部出席，號召50萬人大團結，力挺韓國瑜進入總統府。韓國瑜預計晚上8時53分到9時37分到場，將與朱立倫、張善政上台演講，呼籲選民換人執政、拯救被掏空的台灣。

過去不管是造勢場合，或是總統候選人抽籤，韓國瑜經常唱歌，像是改編《採紅菱》，或是臨時被拱唱《隱形的翅膀》。這次台中造勢，就有韓粉到韓國瑜臉書留言，希望他能唱《古月照今塵》。

去年，韓國瑜三山之友會高雄鳳山造勢大會時，就曾播放《古月照今塵》，引起韓粉共鳴。挺韓網友寫下「古人不見今時月 今月曾經照古人 聰明睿智韓國瑜 請纓高雄振漢魂」也有人表示「因為韓國瑜，現在聽來更有感覺了」、「看了韓國瑜造勢晚會來聽這首歌的」、「韓國瑜進場時，音樂一下，我哭了，也贏了！最佳人生勵志影片」。

(中時電子報)