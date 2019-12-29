距2020投票僅剩13天，各陣營候選人皆開始最後衝刺階段。憂心國民黨總統候選人韓國瑜選情的資深音樂人劉家昌昨晚表態，他先前曾預估韓國瑜會得到 800 萬票當選，他不改其言，更強調「 800 萬票只是保守估計」。

劉家昌昨(28日)晚間在臉書PO文，「今天他們又用卑鄙無恥的手段、抹黑奧步來搞韓國瑜，半年來天天造謠攻擊他，我想除了韓國瑜絕對沒有第二個人受得了。韓國瑜的抗壓力令人佩服，就是因為蔡英文用網軍綠媒沒人性的打擊韓國瑜，反而引起百姓反感。蔡英文忘了，還有很多臺灣人是有良心的，變成今天你越黑我越挺的局面。

劉家昌也說，「台灣人都知道蔡英文口裡民主的價值是民進黨做主，她說了算。跟慈禧太后同一型DNA，禍國殃民」。國家不是蔡一個人的，是兩仟三佰萬人民的，人民開始站在正義的一邊也越來越明顯了。

劉家昌強調。「估韓國瑜得八百萬票，是保守的估計，愛中華民國的國民何只八百萬，讓人民用選票趕走這群靠著愛台灣口號的騙子集團，徹底消失，證明邪不勝正。」。

他認為，「這是一次太重要的社會教育。讓年青人知道，靠騙和抹黑是不能得逞的，讓我們一起為1月11日喊一句，中華民國萬歲！」。

(中時電子報)