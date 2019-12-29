受到南方雲系北移影響，今日全台有雨，台南、澎湖地區更發布大雨特報。(圖擷自氣象局)

(12:00更新內文)送走昨日溫暖的天氣，受到南方雲系北移影響，今(29)日不僅全台有雨，雲林、嘉義、台南、澎湖地區還發布大雨特報。氣象局副局長鄭明典在臉書上表示，根據雷達回波，以冬季標準，這是一次很顯著的降雨事件，他提醒民眾室外活動要小心！

氣象局表示，南方雲系今北移，各地屬於容易下雨的天氣，其中，東半部地區降雨時間長，而中南地區雲林、嘉義、台南以及澎湖地區，有局部大雨發生的機率。因為下雨的關係，今高溫略降，各地約20至24度，早晚低溫約16至19度。

氣象職人吳聖宇說，原先的巴逢颱風進入南海後雖然已經減弱消散，但是外圍水氣隨著南風逐漸北上到台灣附近，遇到東北季風較冷的空氣後，在廣東、福建沿岸到台灣周邊形成了大片的雲雨帶，今天受到雲雨帶的影響，各地都有陣雨或短暫陣雨發生機會，局部地區雨勢會稍微大一些，跟昨天多雲有陽光的天氣變化很大。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今晨4：30雷達回波合成圖顯示，降雨回波不斷通過台灣，降雨範圍向北擴展。4：30累積雨量圖顯示，新竹以南已有明顯降雨。另外，最新歐洲模式模擬(28日20時)顯示，今日冷空氣持續減弱；南海厚實雲系移入，各地皆有明顯降雨，天氣濕涼。

(中時電子報)