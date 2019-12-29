大聯盟官網報導，馬林魚以2年1750萬美元買下明星外野手狄克生(Corey Dickerson)，他雖然有傷在身，馬林魚仍然從季外就盯上他。馬林魚幾日前還買了中繼投手加西亞(Yimi Garcia)，1年110萬美元。

狄克生前年在外野打出名堂，去年卻被光芒指定讓渡(DFA)而引起議論，因為光芒不想給他加薪(年薪595萬美元)但又賣不掉他。狄克生後來轉投海盜、費城人，勇摘國聯金手套，包括這次馬林魚給他的合約，其實他年薪始終沒超過千萬美元。

內野手畢拉(Jonathan Villar)同樣是因為金鶯不願加薪，被交易到馬林魚，還有光芒釋出的一壘手阿奎拉(Jesus Aguilar)也被馬林魚撿走。前洋基捕手瑟維利(Francisco Cervelli)以200萬美元加盟馬林魚，與他的老隊友吉特(Derek Jeter, 執行長)、波沙達(Jorge Posada, 特別顧問)重聚。

馬林魚買斷陳偉殷之後不斷補強，相較於殷仔平均年薪1600萬美元，這些人都很便宜。馬林魚今年吞下105敗，觀眾人數全聯盟墊底(81萬人次)，但季外頗有振興之勢，被詬病許久的中外野全壘打牆本月初再度縮減距離，提高主場打者開轟的機率，並且換上人工草皮強化安全。

(中時電子報)