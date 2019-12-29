依據環保署空品資訊，29日環境風場持續偏東風，同時南方雲系北移，全台皆有降雨機會。因昨天汙染物累積造成今日上午空品不良，中部空品區為「橘色提醒」等級；市府已啟動相關應變措施並持續監控，預計晚間空品將逐漸改善，也提醒民眾出門時注意自我防護。

環保局表示，台中市上午8個空品測站AQI指標大於100，達橘色提醒(對敏感族群不健康)至普通等級，市府已啟動預警二級防制措施減緩空品狀況，台中火力發電廠也降載減排，上午6時至上午10時30分未運轉發電量共1,100MW。隨著今日下午東北風逐漸增強，空品將逐漸改善。

環保局長吳志超表示，空氣品質受氣象條件有較大不確定性，今日受南方雲系影響，全台皆有降雨機會，汙染物濃度則視降雨強度及延時而有所變化。

環保局將持續監控並執行應變作為，提醒敏感族群或長輩、小孩等抵抗力較弱者減少劇烈活動、避免長時間在戶外，必要時應戴上口罩，也提醒民眾早晚溫差大、注意保暖，即時空品資訊可上《環保局空氣品質監測網》查詢。

(中時 )