再過不久就是2020年，今年農曆春節落在1月，也比往年早！慶鼠年，華人免不了要圍爐。其實吃團圓飯也能不一樣！不只佛跳牆的山珍海味，無國界的美饌料理有「藝」思，如鮮蝦黃菇菌松露燉飯、低溫碳烤BBQ豬肋排，和親朋好友共餐，暢談大小事，用新的心情迎接新的一年。

The Chapter Café推出匯聚無國界料理風格的「賀歲套餐」。（誠品行旅 提供）

「子時一刻開新律，鼠歲三春報好音」，居於華人圈民間傳統十二生肖之首的鼠，由於富有旺盛的繁衍能力，古人墨客賦予其多子多孫、多福氣的美好寓意。歲次庚子喜迎金鼠年到來，eslite hotel誠品行旅與旅人共同分享這份溫暖的喜聚文化，特別於農曆新春以「庚子吉祥｜團圓饗宴」為主題，於1/24除夕夜分別推出創意西式半自助饗宴與無國界套餐二款圍爐提案。

In Between之間除夕夜當晚的半自助式「吉祥饗宴」。（誠品行旅 提供）

首推可遠眺台北101夜景的二樓義法料理餐廳In Between之間，於除夕夜當晚提供「吉祥饗宴」，首次採用半自助式餐檯體貼家人的多元味覺需求，精選煙燻鮭魚、蕃茄乳酪起司盤、香濃南瓜湯、清蒸檸檬魚、蒜香青花椰、爐烤洋芋千層、日式照燒雞等多達20道的澎湃珍饈，主菜不僅可任選爐烤肋眼或焗烤波士頓龍蝦，更獻上每人一盅由主廚細心煨煮的中式佛跳牆，讓旅人在享受西式美饌之間，亦可品嚐中國年必不可少的山珍海味。

賀歲呈獻【庚子吉祥｜團圓饗宴】。（誠品行旅 提供）

氣氛愜意歡樂的一樓全日餐廳The Chapter Café於除夕夜至初二晚間則推「賀歲套餐」，匯聚無國界料理風格，打開旅人的各種感官，除了前菜、湯品及甜點之外，豪華的主菜呈上鮮蝦黃菇菌松露燉飯、低溫碳烤BBQ豬肋排、香煎深海比目魚檸檬奶油醬、碳烤美國肋眼牛排等四款海陸美味供選擇。華燈初上之時，與家人相聚一堂，共度美好生活光景。

(中時電子報)