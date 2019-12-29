12生肖本周運勢(12/29~1/4)

本周事業運前三名:

1.羊

工作:本周運勢紅不讓，拿下第一名。事業上有貴人幫忙。自己力量有限，善用網絡，要懂得借力使力。

2.龍

工作:本周運勢上升，為第二名。職場人員加班變多，業務機會變多，拋棄傳統思維，跨界合作是必須的。

3.牛

工作:本周運勢頗佳，為第三名。工作上忙碌的事不少，但多是為明年的人脈關係在鋪墊，放長線釣大魚也是一種策略。

(圖/中國時報提供)

3.蛇

工作:本周運勢小吉，同為第三名。年底前財運當旺，但是進出頻繁，留下的有限。業務簽訂完成迫在眉睫。

本周財運前三名:

1.羊

財運:年底前你的工作精神加上貴人介紹，非常忙碌於賺正財，儘管沒有偏財運，但財庫滿盈，令人忌妒。

2.蛇

財運:投資收穫的股金，理財年終贖回的基金，都是今年的豐收成果，可以考慮大筆的房產投資，趁低買進。

3.龍

(圖/中國時報提供)

財運:對於金融的訊息非常敏感，聽朋友的意見買進一些黃金來儲值。年終獎金即將入袋，規劃消費與投資的理財計劃。

本周愛情運前三名:

1.牛

愛情:單身女性本周桃花明亮，藉著各種朋友間的聚會，有欣賞的對象出現，不妨試著交往，迎接有可能閃婚的一年。

2.羊

愛情:本周愛情運甜蜜，喜歡一個人就要堅持愛下去，工作上的事可以協調，再遠的距離都可以克服。

3.龍

愛情:感情運穩定的一周，交往中的男女更是甜蜜，受到跨年氣氛的影響，你們嗨了好幾天，天天開心。

3.蛇

愛情:本周男性愛情運上升，想到她對你的好，無微不至，會不由自主的呆笑著，想著自己有多幸福快樂。

(圖/中國時報提供)

本周健康運前三名:

1.狗

健康:健康運不錯的一周，雖然隨著年紀增長每年胖一些，但至少都是在可控範圍內，你喜歡現在溫潤的自己。

2.兔

健康:冬天真正開始，你每天都熬紅棗水來暖身，全家老小都受惠，養生也養身，健康始於生活日常。

3.羊

健康:終於積極展開健身計劃，隨著年紀及身體狀況，越發清楚及時行動，精神好，體力佳，做事更有效率。

(圖/中國時報提供)

(中時 )