民進黨立委候選人吳怡農29日下雨站草埔市場街口，掃街拜票。（張穎齊攝）

民進黨北市第三選區（中山、北松山）立委候選人吳怡農28日在造勢晚會上，直指對手藍委蔣萬安人不錯，但被國民黨綁架。吳29日上午在草埔市場掃街重申，他前幾年就認識蔣，是共同朋友，但在關鍵的國安議題、歧視女性的言論上，蔣被黨意限制，無法直接站出來反對與譴責。

吳怡農表示，蔣雖然在一些議題上有展現「擔心」，但在關鍵的國安議題上似乎被黨意限制住，如反對國安五法、反對反滲透法、支持國民黨不分區立委提名人吳斯懷，蔣的這些立場都是符合國民黨立場，連總統候選人韓國瑜、副總統候選人張善政歧視女性的言論，蔣也無法直接出來反對譴責。

針對蔣萬安昨日帶著太太石舫亘、兒子蔣得立參加園遊會，大打親子牌，吳怡農說，選區這麼大、民眾這麼多，但候選人只有1人，所以盡可能找家人、親友幫忙站台是理所當然，但最重要是讓選民看到立委的立場及曾投下過什麼票，自己則每天最多有3次車隊掃街，雖聲帶有點受損，但會繼續努力。

另外，時代力量北市議員黃郁芬原本要陪吳掃街，卻因下雨取消行程，吳坦言可惜，但還是很感謝在地的議員朋友，於選舉時出來支持他，草埔市場市中山區的重點市場，他來草埔市場已將近10次，從小媽媽都會帶他來，而他本來就有這場市場行程，下雨買菜的民眾也不多，自己的行程也會改，會去民眾在的地方。

媒體詢問，是否爭取時代力量支持？吳說，自己在被提名當天就有宣布，爭取志同道合的朋友支持，不只時力，還有「前線」合作，不分大小黨，要在立院成立共同維護台灣的陣線，他愈來愈有信心，會讓選民看到立場明確堅定的候選人守護台灣。

(中時 )