陸劇一線女神趙麗穎情路開花結果，去年甜嫁「蘭陵王」馮紹峰，今年10月生下兒子「想想」，緊鑼密鼓完成為人妻、人母的兩大人生里程碑，而她產後迅速調整好身體狀態，近期已接下新戲《有翡》，昨更現身參加了騰訊視頻星光大賞典禮，產後難得在公開場合亮相，不過遮頭蓋臉的新造型卻不太得網友喜愛，直呼糟蹋了她的美顏、看不下去，然有網友揭露，其實這個造型不是為了好看，原因讓人看了心酸。

趙麗穎產後首度現身大型典禮活動，然一反常態的是，向來相當敬業、總精心打扮的她，身材、禮服沒得挑剔，趙麗穎在香檳色開V禮服襯托下，如預期散法仙女般的光芒，一眼就能看見，但髮型部分卻放任長髮披肩，甚至無論在台下或是上台，瀏海總披散擋了她右臉，看著相當沒精神且有些狼狽。

不少網友看了趙麗穎的新造型，忍不住吐槽「怎麼一直擋著一隻眼，這樣對視力不好啊」、「強迫症看了頭髮受不了」，眾人一致希望能幫她把瀏海撩上去，怎麼看怎麼不舒服，而有網友揭密，其實她這麼安排頭髮是有實質考量的，前天趙麗穎在微博跟粉絲互動時，就透露眼睛發炎，網友則爆她是拍戲時眼睛受傷，27號的自拍照中，還明顯看出紅腫，可能是典禮當天傷勢還沒消退，所以當天右眼直接沒上妝，避免感染，再用頭髮遮掩一下，不是故意放任髮型邋遢的。

(中時電子報)