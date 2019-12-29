總統大選辯論會將在今天下午2點登場，上午環保團體「台灣健康空氣行動聯盟」先在總統府前進行快閃請願活動，數十名來自台南、高雄、屏東的鄉親，冒雨要求蔡政府正視先前提出的空汙五大訴求，並呼籲三組總統候選人在下午的辯論會中提出具體作為。

「台灣健康空氣行動聯盟」所提出的五大訴求分別為：

1.興達燃煤電廠2020年除役

2.中鋼停止煉焦，煤堆加蓋

3.流行病學調查及肺癌篩檢

4.禁止移汙換固汙

5.林園設完整光化測站

南部反空汙大聯盟發言人李建誠指出，無論是興達電廠還是中鋼，中央主管機關都是行政院，行政院副院長陳其邁既然是高雄的假日市長，應聽取民意宣布將電廠在明年除役，而蘇貞昌、賴清德都是南部出身，現在居中央高位更應苦民所苦，為鄉親解決空汙問題。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃宣布，今天中午將率團至環保署前抗議，並邀及各黨派副總統參選人到場對空汙議題表態，據了解民進黨副總統候選人賴清德將在12點10分抵達現場，國民黨副總統參選人張善政則是預計12點40分抵達現場。

(中時 )