根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞29日爆料，目前整個聯盟最炙手可熱的交易對象，將是鵜鶘後衛哈勒戴，包含金塊、熱火兩大強隊都想爭取他的加盟，甚至湖人也傳出想要補進一名具有得分破壞力的後衛，哈勒戴當屬絕佳人選。

儘管鵜鶘本季戰績低迷，目前只拿10勝23敗，排在西區倒數第2，可是哈勒戴的表現始終強勢，平均每場拿下19.7分、6.5助攻與5.1籃板，投籃命中率也有4成35，要不是待在以年輕戰力為主的鵜鶘，他的個人數據或許還可更搶眼。

查拉尼亞認為，哈勒戴雖然樂意扛下鵜鶘領袖角色，但他畢竟才29歲，當然會想效力一支具備競爭力的球隊，他的合約也將在2021年夏天到期，所以不僅是本季，哈勒戴就連下個球季都須趕緊替自己打出身價，藉以爭取高薪合約。

鵜鶘本季還在等待今年狀元「爆鞋哥」錫安威廉森的傷癒復出，卻已開始謠傳鵜鶘考慮乾脆讓他提前整季報銷休養，如此一來，等於宣布鵜鶘進入擺爛期，哈勒戴繼續待在鵜鶘，根本是種浪費，還不如跳槽一支具備季後賽實力的球隊。

(中時 )