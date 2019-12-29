國民黨新北市第十選區（土城、三峽）立委候選人林金結29日邀請新北市長侯友宜來到土城延吉市場掃街拜票，雖然陰雨綿綿，但民眾熱情不減；侯友宜說，林金結在當選邊緣，希望大家讓林金結進入國會與他聯手，並肩作戰，為新北市民謀福利。

侯友宜說，因為這次競爭非常激烈，民進黨的對手相當有實力，兩人旗鼓相當，林金結現在處在當選的危險邊緣。侯友宜說，希望大家積極的搶救與幫忙，讓林金結能高票當選。這樣一個認真優質的立委候選人，大家應該給予鼓勵與加油。

林金結受訪時也說，自己出來參選立委是侯友宜極力推薦，因為之前在市議會質詢時，發現許多地方的案子都需要中央政府或法令的配合。例如新北市統籌分配款長期不均、十五年國教需要教育部修改法令、青年住宅增建需要中央補助經費、中大型毛小孩上不了捷運與台鐵等問題。所以如果土城三峽能出一位在地的立委，與新北市政府的侯友宜聯手合作，當然更可以從地方的角度、從新北市的角度，為在地的市民爭取更多的權益與福利。

(中時 )