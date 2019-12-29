台中文心南親子觀光夜市在原本就全場有遮雨棚的優勢下，再增設親子遊樂區，有小火車、有沙池，球池，溜滑梯等，設施超多宛如小型遊樂場。（馮惠宜攝）

台中文心南親子觀光夜市引進蔬食串燒、藥膳、章魚小丸子等…蔬食特色攤商，讓吃素者也能逛夜市。（馮惠宜攝）

選前另類拼場，中台灣力挺國民黨總統候選人韓國瑜，「國政領航．台灣富強─韓國瑜大台中勝選晚會」29日將在台中市登場，無巧不巧位於蔡英文台中競選總部旁「台中文心南親子觀光夜市」也在28日晚間辦開幕聯歡晚會，沒有政客、政治名嘴，只有知名藝人，尤其更是全場有遮雨棚的觀光夜市，也讓民眾體驗到庶民拼經濟的體貼與用心。

前身是龍富夜市的「台中文心南親子觀光夜市」，近年因景氣差，人潮大幅流失，幾經蛻變從全場鐵皮遮雨棚到如今再強化親子遊樂設施，選在2019年最後一個周末夜開幕，適巧遇到韓國瑜選前中台灣大造勢「國瑜夜市」前進台中微妙時間點，開幕晚會現場更是與小英競總只有一牆之隔，只能說一切都是巧合。

28日的晚會請來知名藝人：澎恰恰、許效舜、金曲歌王荒山亮、吳申梅、談詩玲、亮光樂團輪番上陣。現場更特別安排了啟動儀式，同步推出打卡就贈送50元消費禮券，以及親子遊樂區100元一票玩到底的優惠券，嗨翻全場。

經重新調整，台中文心南親子觀光夜市在原本就全場有遮雨棚的優勢下，再增設親子遊樂區，有小火車、有沙池，球池，溜滑梯等，設施超多宛如小型遊樂場，可以讓爸媽安心溜小孩，另外還有素食一條街，引進蔬食串燒、藥膳、章魚小丸子等…；重新開幕後每周五、六、日營業，即將到來的春節假期從初一到初六都不休息。

(中時 )