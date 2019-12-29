韓國瑜在《等一個人》MV中戴起假髮、帽子。（圖／翻攝韓國瑜官方頻道YouTube）

韓國瑜競選歌曲《等一個人》MV，謝龍介驚喜現身。（圖／翻攝韓國瑜官方頻道YouTube）

國民黨總統候選人韓國瑜，公佈最新競選歌曲《等一個人》完整版MV。先前在高雄全國競選總部，搶先發布90秒影片時，就透露會有彩蛋，如今正式MV出爐，彩蛋也曝光了。

20日國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室副執行長許淑華，在記者會上公布《等一個人》90秒搶先看MV。許淑華表示，這是一首充滿正能量、有溫度的歌曲，唱出對中華民國總統的期待，而大家在等的這個人，就是「庶民總統」韓國瑜。

當時，許淑華也透露，拍攝大合唱之前，有一個小彩蛋，要等正式影片公布才能看到。

昨日《等一個人》完整版MV終於出爐，小彩蛋也曝光了。在影片最後，韓國瑜戴上假髮、鴨舌帽，扮演錄音師，接著工作人員請「製作人」與韓國瑜打招呼，沒想到一轉身讓韓國瑜大喊「唉呦！」原來製作人就是謝龍介，韓國瑜說「龍介你在這啊，很久沒看到了」，謝龍介也笑回「我是製作人，你是錄音師」，韓國瑜又說「我說奇怪，嚇一跳」。

(中時電子報)