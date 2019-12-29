日本新潟縣外海的佐渡島岸邊27日發現一艘幽靈船，船上發現7具遺體，當中2具僅剩頭顱，根據船身印上的文字判斷，該艘破舊木船應該來自北韓。

日本新瀉縣外海佐渡島岸邊27日發現一艘來自北韓的幽靈船，船上驚見7具遺體，其中2具僅有頭顱。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）報導，27日，一艘破舊木船沖上佐渡島岸邊，由於當天天候不佳，日本官員隔日才登船調查。28日官員上船後，竟在船艙內發現7具遺體，當中2具是已經被斬首的頭顱，根據日本媒體報導，部分遺體已經「白骨化」。

這艘木船長約7.6公尺、寬約4.3公尺、高約2公尺，船身印有由紅色油漆刷上的韓國文字及數字，研判木船來自北韓，由於部分遺體已經白骨化，因此判斷木船已經在海上漂浮許久。

報導說，幽靈船並非新鮮事，過去多年來，已有多艘北韓幽靈船漂上日本海岸邊，海巡人員發現時，船上多空無一物、僅剩遺體，這些船通常配備簡陋，船員可能多死於冬天低溫凍傷及餓死。

外界多揣測，幽靈船船員可能是逃避北韓專制政權的脫北者或是北韓間諜，不過也有一說指貧困生活迫使北韓漁民必須到更外海捕魚。

日朝關係惡化，讓日本調查這些幽靈船事件更為困難。27日日本放送協會（NHK）才誤報北韓發射飛彈；11月平壤也才痛批日本首相安倍晉三是「低能兒」和「政治侏儒」，以報復他先前譴責北韓試射火箭發射系統的行為。

(中時電子報)