台南市官辦的「台南跨年，府城搬戲」跨年晚會31日在南美二館旁忠義路登場，同一時段的一公里外，遇上海安路商圈協會在海安路上的民營跨年晚會，兩場皆封街舉行，警方憂心共伴效應下，將造成鬧區交通癱瘓，呼籲當天用路人避開活動時間，使用替代道路。

台南市政府31日當天在中西區南美二館旁忠義路封街舉辦「台南跨年，府城搬戲」跨年晚會活動，從傍晚4時，直到隔天凌晨1時，以在地藝文團體表演為主，預計有2萬人參加。

除了官辦的跨年活動，海安路在中正路與民生路段的民營封街跨年派對，已第6年舉辦，時間從晚間7時到隔日凌晨1時，今年活動以「星際大戰」的「原力」覺醒為主軸，包括周邊市集、饒舌、街舞等節目，跨年倒數後還有5至8分鐘的煙火秀，預計吸引6000至8000人。

官辦跨年活動在忠義路，民營跨年派對在海安路，兩場封街活動相距僅1公里，活動時間又適逢下班時段，夾在中間的西門路勢必車流量暴增，附近巷弄恐成機車違停地點。

負責交通管制的警方擔心兩活動的共伴效應造成交通癱瘓，當天出動110名警力，另有35名義交，在周邊道路進行疏導，並呼籲用路人當天提前改道，可改利用成功路、中華西路、健康路與北門路等區塊周邊道路。

(中時 )