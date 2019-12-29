48歲陳姓男子一再佯稱孕妻血崩流產，急需用錢，多次向台北地區餐飲店家詐騙現金，被媒體報導為踐踏民眾愛心的「血崩哥」。陳男被控台北市3家店家詐騙1萬元。台北地院依3個詐欺取財罪判陳男徒刑3月、拘役50 日，可易科罰金。可上訴。

判決指出，陳男於2014年間曾向店家老闆詐騙200元的餐點，並借得3000元，被台北地院依詐欺罪判處3月徒刑，得易科罰金，2015年執行完畢。

但陳男於2015年7月10日晚間，向北市某美食館葉姓老闆娘佯稱，他是銀行行員，因妻子血崩送醫需要輸血，因他信用卡、金融卡交由妻子保管，妻子昏迷無法找到，需借款4000元應急，明日上班還款，以此詐騙4000元。

2016年8月11日晚間，陳男在某家咖啡店消費後，向吳姓老闆佯稱，因妻子懷孕跌倒送醫，造成早產內出血，需輸血救治，因血型特殊，他帳戶存款不足，不知妻子提款卡密碼，需借款4000元，最遲明日一早還款，騙走4000元。

2017年1月10日下午，陳男在小吃攤消費後，向潘姓老闆佯稱，他在銀行上班，因妻子懷孕血崩，不知妻子提款卡密碼，需借款2000元，當天晚間還款，詐騙2000元。

台北地院審理時，陳男認罪，坦承他僅國中肄業、在市場擺攤，沒有家庭。法官認為，陳男已有數次詐欺前科，仍不知悔改，但考量他認罪，並當庭賠償2名被害人共6000元，依詐欺取財罪判陳男徒刑3月、拘役50 日，可易科罰金。

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(中時 )