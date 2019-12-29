國民黨副總統候選人張善政今天出席國際同濟會北市區後援會成立大會，張善政接受媒體採訪時表示，經過這幾次政見會，大家慢慢看到韓國瑜不是草包而且有內容，從最近博恩夜夜秀、造勢、政見發表會，大家會慢慢發現，「蔡英文不過如此，韓國瑜好太多。」

對於民進黨推出競選歌曲《有政府會做事》，歌詞提到「台灣好幾百年現在是最好的時I機！」張善政則諷刺，是「把中華民國做小最好的時機吧！」現在是邦交國最少的時候，講這種話跟他曾說20年來經濟最好一樣，她腦筋真的跟我們不一樣，不接地氣，「自我感覺良好莫此為甚。」

張善政也批評蔡英文在政見會上對於能源政策的說法，蔡說重啟核四是「用命發電」，但此時此刻台中人正在「用肺發電」；蔡還說綠能比核能便宜，但是離岸風店一度電要5塊多，核電是2塊多，差了一倍；蔡又說綠電會越來越便宜，但她卻選在最貴的時候簽了20年的約，費率20年不能更動，「第一次聽以為她講反了，第二次聽沒想到她真的這樣以為。」

國民黨主席吳敦義今天也出席同場活動，媒體詢問最近選情是否有回溫，吳敦義表示，「今天天氣比較冷，當然選情有回溫」，今天是下雨，但看到包括同濟會在內，各社團都動起來，大家都希望「新九二共識」可以行程，也就是票投9號國民黨，2號韓國瑜跟張善政，讓國民黨重返執政。

吳敦義在致詞時批評民進黨執政造成兩岸、經濟、社會動蕩不安，他也提到「卡神」楊蕙如的網軍案，批評楊蕙如害人無數，有人去統計政府補貼給楊蕙如的金額，竟然有8000多萬，甚至有人算出快1億，「她是亂世魔神。」

國民黨副總統候選人張善政（左）29日出席國際同濟會北市區後援會成立大會，授旗給後援會長謝一淅（右）後，觀賞揮舞韓家軍旗幟。（鄭任南攝）

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(中時 )