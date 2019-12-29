民眾熱情地幫張幸松和賴香伶加油，並祝福高票當選。（游念育攝）

總統立委選舉倒數兩周，台北市第八選區（文山、南中正）立委候選人各憑本事，想辦法積極拉票，今早民眾黨候選人張幸松和勞動局長賴香伶一同到景美市場拜票，儘管冒著雨，兩人仍握好每一雙手，盼能在最後時刻爭取更多選票，國民黨立委候選人賴士葆則在里長、好鄰居陪同下，穿梭每個里拜票，民進黨候選人阮昭雄則空戰、陸戰齊發拚選戰。

選戰進入最後關頭，張幸松說，每天都按表把行程走完，選區的市場都已走超過10趟以上，雖然天氣不好，但仍會繼續跑完每個行程，會在最後時刻全力衝刺。

賴香伶說，很多年輕人希望不同代表進入國會，張幸松在地經營多年，相信他的團隊會很了解地方人民的需求，這樣的人進國會可以帶動比較接地氣的政策還有監督，可以馬上落實好的政策。

針對外界關注她何時請辭，賴香伶說，目前不會，會照著行政中立法，12月31日會請假，議會進度到上周自治條例一讀通過，預算下周一30日才會進入二讀的程序，會堅守到最後，把議會相關的要求做到好。

賴士葆則在臉書表示，每次掃街的行程都有很多支持者陪同，熱情的民眾也會在搖旗吶喊揮手致意，這些點點滴滴讓他很感動，即使選情相當艱困，但賴士葆在當地的政績相當亮點，受到里長和里民的肯定，許多民眾盼賴能繼續為區域服務。

另外，阮昭雄除了勤走基層外，空戰實力也相當雄厚，常找來知名網紅來站台，吸引許多年輕世代的目光，今傍晚，阮昭雄也將舉辦造勢晚會，總統蔡英文和副總統候選人賴清德也將到場站台支持。

(中時 )