台灣民眾黨黨主席柯文哲29日在高雄陪同黨籍立委後候選人掃街拜票，對於反滲透法通過，原本還擔心台北辦跨年晚會，將直播包給「愛奇藝」會成為第一個觸犯《反滲透法》的人，但經過觀傳局釐清後，有疑慮的是與兩家簽約公司，與市府較無關聯。

台北跨年晚會由「愛奇藝」負責直播，文化部與陸委會相繼關切，但與觀傳局釐清後，柯文哲表示，不用怕，有問題的是華視以及另外一間公司，因為他們是市府的簽約廠商，所以他們還不是首當其衝，應該是這兩家公司要處裡。

談到張善政批民進黨新潮流都搞不清楚狀況，更轟蔡英文的腦袋是糨糊，柯文哲表示，他覺得罵也沒有用，目前在台灣不需要發現問題的人，也不需要解釋問題的人，更不需要製造問題的人，只需要解決問題的人，張善政可以罵蔡英文、新潮流，但要提出具體方案來解決問題。

提到前3次政見發表會，柯文哲轟藍綠兩方的候選人雙方各說各話，卻都沒有最關鍵的執行能力，對於今天的辯論會，柯認為應該跟前面的政見發表會一樣沒什麼好期待的。

(中時 )