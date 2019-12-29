2020總統大選唯一一場總統電視辯論會，今天下午2點登場！國民黨的韓國瑜、民進黨蔡英文、親民黨宋楚瑜將進行交叉詰問，究竟會激起多大火花，外界高度關注。有網友認為，講話是韓最在行的事情，下午的辯論會基本上一定是壓著蔡打，該文章也引來許多網友議論。

網友Teng0615在PTT發文指出，韓國瑜伶牙俐齒又會講很多比喻，講話是韓最在行的事情，下午的辯論會，基本上一定是壓著蔡打。該網友說辯論會要你來我往的，讀稿蔡根本不會贏，他問及辯論會是韓國瑜主場了吧？

對此，有些網友認為「真的！蔡英文一定被壓在地上，現實的風向也已經變了，就算年輕人都去投票，蔡英文還是不會上」、「一直都是主場」、「把前面幾場政見發表會講的東西重新組合一下，就是韓今天辯論會的內容了」、「寧可投草包也不投騙子」。但也有網友認為「反正一定拚命罵蔡要蔡回答問題，然後自己被問問題就實問虛答，還沒開始就知道結果」、「練肖話」、「去年辯論會那鳥樣需要期待？」、「說謊大會」。

(中時電子報)