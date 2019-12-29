文化大學董事長張鏡湖在11月25日過世，學校後續怎麼發展受到關注。文大決定在明年1月6日召開董事會議選出新董事長，希望1月底新學期開始，新董事長就上任，讓校務運作立刻接軌。

文大是由張其昀在1962年創辦，他過世後，由其子張鏡湖擔任董事長長達34年，而張鏡湖在今年11月25日過世，文大現在必須面對「第三位董事長該是誰」的選擇題。

教育部已在12月16日函示文大董事會，要求依《私校法》和捐助章程召開董事會議，推選董事長，讓擔任私校營運樞紐的董事會運作能儘快回到常軌。

日前，文大董事會亦由同時擔任校友總會理事長的黃有良董事負責召集會議，經全體10位董事中6位簽署，共同發出開會通知，於明年1月6日下午2時召開董事會議，唯一議程即推選新任董事長。

依《私校法》第26條規定，董事長任期中出缺時，董事會應於「出缺後1個月內」推選董事長。若未能完成推選，教育部會通知限期推選，若仍未完成，教育部可在徵詢私校諮詢會後，聲請法院選任臨時董事代行董事長職權。

黃有良表示，《私校法》規定的原意即學校董事長不宜長時間懸缺，現1個月期限已屆，因此過半數董事同意在張張鏡湖追思會圓滿完成後，即盡速執行推選任務，於明年1月6日召開董事會議選出下屆董事長。

黃有良說，大學是社會公共財，管理者的思維必須跟上時代，面向未來，對社會和師生負責。家族已非私立大學的必然選項。此刻文大董事會最責無旁貸的任務，就是選出品格與能力兼具，最適任的董事長。

在建立制度與專業考量之下，未來王大董事會甚或要討論修改捐助章程，讓每位董事長都只能擔任一屆，逐步淡化派系或家族色彩。亦會考慮以委員會的型態，深化董事們對校務的關注和了解，讓董事會不再只是表決投票、派系角力的戰場。

(中時 )