南太平洋島國薩摩亞麻疹疫情開始獲得控制，當局宣布解除長達6週的國家緊急狀態。

人口僅20萬的薩摩亞，麻疹疫情橫掃全國，截至目前為止確診病例5600多例，死亡病例81例，其中多數是嬰兒與幼童。

薩摩亞為控制麻疹疫情，上月發布國家緊急命令，包括學校停課、旅行禁令等積極措施，希望能控制病毒傳染。政府昨晚聲明，國家緊急命令已經終止。

麻疹病例在全球都有增加，包括美國、德國等先進國家在內，當地有些父母因為錯誤觀念而不願孩子接受可救命的疫苗注射，這些家長相信孩童時期免疫力、自閉症都與施打疫苗有關聯。

薩摩亞為因應麻疹疫情，積極推動疫苗注射，朝95%人口接種疫苗的目標邁進。自12月中旬以來，麻疹死亡病例與感染率開始減緩。

今年初紐西蘭城市奧克蘭爆發麻疹疫情，而奧克蘭是旅行進出太平洋群島的港埠。薩摩亞由於疫苗注射率遠低於週遭鄰國，很快成為高度易感染的麻疹疫區。

(中央社)