中日韓三國元首24日才剛剛在四川成都演出一齣同心協力拚經濟的大戲，但據日本防衛省統合幕僚監部最新發佈的消息稱，日本海上自衛隊飛機發現解放軍一艘軍艦在12月26日和27日2次穿越對馬海峽航行。

統合幕僚監部發佈的公開資料稱，26日下午3時半許，海上自衛隊鹿屋基地第1航空群所屬P-3C海上巡邏機在對馬海峽西南約170公里處海域發現向東航行的一艘」江凱II「型(054A)導彈護衛艦。

隨後，日本日本海上自衛隊發現該艦穿越對馬海峽北上，暫時進入日本海海域。27日，該艦又穿越對馬海峽南下，向東海方向航行而去。統合幕僚監部還公開瞭解放軍這艘054A型導彈護衛艦航行的畫面，可以看到該艦舷號539，為解放軍海軍蕪湖艦。

另外，在27日當天，解放軍一架編號9231的運-9電子偵察機也經對馬海峽空域，從東海空域進入日本海空域，隨後又原路返回，期間日本航空自衛隊緊急出動戰鬥機進行應對。

(中時 )