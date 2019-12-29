前台北市長郝龍斌(右一)與新北市立委候選人李永萍(左三)、新北市議員白珮茹(左二)、廖先翔(左一)與市場攤商合照，其辦爭取更多選民支持。(張睿廷攝)

前台北市長郝龍斌、新北市議員廖先翔、白珮茹29日上午陪同國民黨新北市第十二選區立委候選人李永萍至汐止中正市場掃街，即便飄著細雨，攤商反應仍相當熱絡，短短1公里走了1個半小時。郝龍斌表示，他非常看好李永萍選情，尤她認真、有經驗、專業、了解地方，若當選絕對是七星區之福。

郝龍斌還提到，他認為對手賴品妤就不是來選立委的，只是為了炒知名度，賴真正的目標是下屆議員選舉，此次根本沒有抱著勝選決心。

李永萍則表示，自己對選情深具信心，韓國瑜已經喊出民調牌，不管民進黨怎麼操作民調，都不會影響她的節奏，最後投出來的票才是重點，經過上周汐止造勢晚會創紀錄後，她更有信心拿下這席立委。

而這場掃街活動還有個小插曲，李永萍進入中正市場時，巧遇對手賴品妤在站路口拜票，2人都沒有與對方交談，選擇把時間留給選民，能多握一雙手便是一雙手，期盼爭取更多選票支持。

(中時 )