前台北市長郝龍斌29日上午受訪時痛批，蔡英文總統根本只是讀稿機，政見發表會都照稿演出，不了解實際狀況，台灣有8分之1年輕人沒工作，蔡卻完全不知檢討，根本不了解世上苦人多這件事情。

郝龍斌還提到，從民進黨想強推「反滲透法」這件事更能看出他們的威權統治，所以國民黨目標是國會過半，如此才能撥亂反正。

(中時 )