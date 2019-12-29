中國國家鐵路集團有限公司昨天宣布，12月30日，北京至張家口高速鐵路開通營運，崇禮鐵路同步建成投產，將助力京津冀一體化協同發展，為2022年北京冬奧會提供交通運營服務保障。京張高鐵設北京北站、清河站雙始發站，開通後，張家口至北京最快執行時間為47分鐘。

今年是中國人自己設計施工建設的第一條鐵路——京張鐵路開通運行110周年，也是中國第一條智慧化高鐵線路——京張高鐵開通營運元年。隨著京張高鐵、崇禮鐵路的開通營運，大張(大同—張家口)、呼張(呼和浩特—張家口)兩條高鐵線路也同步開通正式組網融入京津冀高鐵圈。

新圖實施後，途經京張高鐵運行從北京北站、清河站始發終到呼和浩特、包頭、大同、張家口、太子城等方向高鐵列車達42對(含高峰線6對)。北京至太子城間開行了智慧京張高鐵體驗列車，北京至張家口、呼和浩特、大同間也將安排開行智能京張高鐵體驗列車。

(旺報 )