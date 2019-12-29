當今大眾運輸交通工具越來越便利，舒適度也越來越高，但有網友在臉書社團PO了一張早期「拉繩子下公車」照片問：「以前公車上有條繩子，有拉過的出個聲」，立刻勾起老網友的回憶，此文貼出不久就吸引萬名網友點讚、破1千則留言。
年輕網友回應：「原來早期的公車設施沒有那麼先進，乘客想要下車時，必須要拉扯這條連接到前方的「下車鈴」通知司機！」。這張照片馬上引起老網友共鳴，紛紛留言表示「我竟然有拉過…」、「有欸，透露年齡了哈哈」、「這個好經典…回到學生時代了」、「身高未滿160還真的拉不到！」。
這張「拉繩下車」還釣出女網友分享年輕時，使用過的「學生票卡」，「是不是也讓許多人非常懷念呢？」。
原PO看到許多資深網友使用過這樣的「下車鈴」，再留言：「不知道經歷過這個年代的各位，是不是非常懷念當年那種簡單卻美好的生活方式呢？」
(中時電子報)
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