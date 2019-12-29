第15屆總統大選辯論會今日下午兩點登場，而警方於主辦單位公共電視台一帶，也出動數百名警力負責管制交通及維安，全長約兩公里。

據了解，自國道一號東湖交流道起，一路至康寧路三段、康寧路三段75巷公視所在地址，警方皆有佈署警力。而康寧路三段轉進75巷入口處，基於維安考量，目前暫時設立路口管制。

(中時 )