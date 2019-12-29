全台陰雨綿綿，選戰卻無畏風雨，台中五選區民進黨立委候選人起早與六選區候選人黃國書合體到東興市場掃街拜票，因為二人在此次選舉中的號次都是2號，二人拜票時高喊「2020 國書、競程雙雙當選」，受到民眾熱情歡迎。此外，民進黨29日晚上將在台北舉行「護國保台、下架吳斯懷」活動，二人也高舉「下架吳斯懷」的看板，呼籲民眾共同響應。

台中市東興市場雖然位於北區，但鄰近西區，因此許多附近區域的民眾也會到此市場採購。第五選區是北、北屯區，而第六選區則是中西東南區，莊競程及黃國書二人在此次選舉的號次，又正好都是二號，所以二人一起掃街拜票。民眾看到二位候選人合體，都紛紛比出2號手勢，也有熱情支持者送上菜頭及大蒜，祝福二位能夠高票當選。前市議員范淞育也陪同二人共同掃街拜票。

黃國書強調，下架吳斯懷最好方式是剩下13天，用盡全力在地方讓大家知道，民主得來不易，拜託大家用選票下架中共代言人，一起守護台灣、守護民主。

莊競程表示，明年大選攸關台灣未來存亡，所有年輕人都應站出來，共同守護台灣的民主自由。反觀國民黨提出許多親中的立委候選人，讓我們感到非常憂心。因此，他將會在晚上親自北上力挺「下架吳斯懷」活動。

莊競程指出，不論吳斯懷、沈智慧等未來若進入國會，台灣的安全將不設防，與其讓他們進入立院以後再防範，現在就應該全力抵制親中的候選人進入立法院，國家才有安全。他呼籲明年1月11日把選票投給立場堅定保護台灣的候選人。

(中時 )