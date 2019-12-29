國民黨籍竹北市民代表田耕豪（中），陪民進黨立委候選人鄭朝方（右）在竹北仁義市場拜票。（羅浚濱攝）

選戰進入倒數階段，國民黨籍竹北市民代表田耕豪，是新竹縣副縣長兼國民黨縣黨部主委陳見賢的直嫡人馬，29日與帶同民進黨女力陪立委候選人鄭朝方進入竹北仁義市場拜票及發文宣，令人側目。不少婆婆媽媽高喊「鄭朝方加油!」「鄭朝方凍蒜!」「就4要鄭朝方！」展現鄭的超高人氣。

民進黨女力戰將立委吳玉琴、林靜儀、婦女部主任蔡宛芬及客家部主任魏筠展現親和力發送「新竹縣美麗日記」面膜，宣傳鄭朝方關心環境與孩子未來教育等政策，許多婆婆媽媽收到面膜都說要回家敷上美麗一下。

林靜儀強調鄭朝方是優秀人才，對醫療、教育、環境等議題都相當熟稔，知道新竹縣民所需，呼籲民眾要拒絕毒品危害，絕不能接受認為販毒判太重的他黨候選人。吳玉琴認為，一定要把真正會做事的鄭朝方送進國會。

蔡宛芬和魏筠說，鄭朝方創意推出「新竹縣美麗日記」面膜，將環境政見巧妙分為水潤肌、涵氧肌、逆齡肌等三大主題，將政見化繁為簡，淺顯易懂，令人驚艷。

鄭朝方說，拜票深刻感受市場女力的熱情，對選情更加有信心，雖然目前支持度、看好度持續領先，但他仍不敢鬆懈，只要能為縣民謀福，再困難的事都會努力做到最好，懇請大家給他機會前進立法院。

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(中時 )