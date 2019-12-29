國民黨總統候選人韓國瑜，日前上台製美式脫口秀節目《博恩夜夜秀》後聲勢大漲，表現靈活深獲肯定。過去節目也曾邀請過蔡英文總統、親民黨主席宋楚瑜、民進黨立委候選人高嘉瑜等人。近日，有熱心網友就整理這些政上博恩節目的影片點閱率，並依高低排出前20名。

有網友在批踢踢PO文，將曾經上過「博恩夜夜秀」的政客點閱率前20名整理出來，其中第一名竟是影片才短短上架3天的國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜，點閱率衝破 375萬。甚至不到5天點閱月已衝到462萬。可見在網路上討論熱度非常驚人。其他網友紛紛直呼，「韓國瑜太誇張，三天衝到第一名」、「三天就拿第一，真的很猛」。

博恩夜夜秀24日上架韓國瑜上節目影片後，即迅速登上Youtube平台射門影片第一名。到今天第四天仍懸掛第三名的位置。相當不可思議。

而被超越的第二名。為現任總統蔡英文，費時 8 個月，也累積有 374 萬點閱率。第三名為則為著名直播主館長及時代力量立委黃國昌訪談秀，費時4個月、也有188 萬點閱。第四名為台北市長柯文哲有 160 萬點閱，費時一年左右時間。第五則是備受矚目的新秀民進黨北市立委候選人吳怡農，僅一個月的時間即衝上149萬點閱。同為立委候選人的政壇美聲高嘉瑜也累積139萬點閱，但花了7個月時間。

其他網友紛紛直呼，「網路聲量韓一直都是小菸(英)的2倍，韓才是風向的引導者」、「韓的2支影片，3天湧進500萬人次，扯..」、「笑死，3天屌虐8個月」、「年輕人已經轉向支持韓國瑜了」、「本來想投廢票，現在考慮要不要投韓」、「韓國瑜太誇張，三天衝到第一名」、「三天就拿第一，真的很猛」。

(中時電子報)