韓國瑜。(黃世麒攝)

宋楚瑜。(黃世麒攝)

宋楚瑜。(黃世麒攝)

宋楚瑜。(黃世麒攝)

宋楚瑜。(黃世麒攝)

2020總統大選倒數13天，唯一一場總統電視辯論會，在今（29）日下午2點登場，三黨候選人：國民黨的韓國瑜、民進黨蔡英文、親民黨宋楚瑜將進行交互詰問，也是真正一次直球對決，預料會空前激烈！

這場辯論會是本次總統大選唯一一場電視辯論會，將在公視登場。親民黨總統候選人宋楚瑜稍早已抵達會場；而韓國瑜以及蔡英文也都已陸續到達現場。

由於前三場政見發表會，韓國瑜、蔡英文相互開轟，火藥味濃厚，宋楚瑜也左右開砲、戰力十足，今日三人如何攻防，外界高度矚目。

(中時 )