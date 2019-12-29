總統辯論會2點登場 韓、蔡、宋皆已抵達現場 12:222019/12/29 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜。(黃世麒攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜。(黃世麒攝) 宋楚瑜。(黃世麒攝) 宋楚瑜。(黃世麒攝) 宋楚瑜。(黃世麒攝) 宋楚瑜。(黃世麒攝) 2020總統大選倒數13天，唯一一場總統電視辯論會，在今（29）日下午2點登場，三黨候選人：國民黨的韓國瑜、民進黨蔡英文、親民黨宋楚瑜將進行交互詰問，也是真正一次直球對決，預料會空前激烈！ 這場辯論會是本次總統大選唯一一場電視辯論會，將在公視登場。親民黨總統候選人宋楚瑜稍早已抵達會場；而韓國瑜以及蔡英文也都已陸續到達現場。 由於前三場政見發表會，韓國瑜、蔡英文相互開轟，火藥味濃厚，宋楚瑜也左右開砲、戰力十足，今日三人如何攻防，外界高度矚目。 (中時 ) #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 #總統辯論會 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡英文一耍狠，民進黨就翻船 04:102019/12/25 時論廣場 綠網軍抓到了！攻擊賴清德、分化柯文哲 證據曝光 11:362019/12/25 政治 年輕人為何愛黑韓？韓國瑜曝幕後真相！ 15:422019/12/26 政治 蔡兩大致命傷 王浩宇憂：韓真可能贏 08:382019/12/27 政治 蔣萬安快GG！？沈富雄提自救辦法 12:242019/12/27 政治 總統政見會 韓國瑜批新潮流架空蔡英文 晚上總統變邱義仁 18:222019/12/27 政治 韓國瑜第三場電視政見發表會 第二輪申論全文 20:482019/12/27 政治 英諷韓總機 宋批反滲透法 韓政見會嗆蔡被新系架空 01:392019/12/28 政治要聞 衝刺年輕選票 詹為元：突破同儕間黑韓壓力 02:242019/12/28 政治 網友聽到哭！韓國瑜台中造勢 韓粉點播這首歌 10:232019/12/29 政治 政治熱門新聞 台中逢甲夜市總統街頭民調 網嚇到：居然翻盤了！ - 政治 連4天在高雄作街頭民調 韓蔡差距票數會嚇死人 - 政治 震撼！AI預測2020韓蔡得票....網看完驚呼：穩了 - 政治 資深男星：韓國瑜得800萬票 是「保守估計」！ - 政治 半年街頭民調出爐...網大驚：小英難以置信！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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