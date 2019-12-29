安班楊本賽季已打進12球。（達志影像）

【英超足球】切爾西@兵工廠FC 12/29(日)22:00 賽事編號:561 ElevenSports

兵工廠及切爾西本賽季成績也不如理想。兵工廠自溫格離開之後，在轉會市場上的操作，不但沒有重建球隊爭取勝利的架構，幾位主力球員也開始有異心，球隊內部運作的問題阿特塔可需要下不少苦功。反觀切爾西雖然受制於轉會禁令而無法如以往般揮金增兵，蘭伯德則大膽改革重用年輕球員，效果超乎理想，球迷也接受必須經歷的學習階段，對一眾年輕小將投以希望與熱情。

本場對賽兩位少帥交鋒，令人期望萬分的進攻型對賽。兩隊如要修正整條防線則需要一段時間，教練團隊必須要有耐性；相反兩隊的進攻點本賽季表現不俗，如將安班楊及泰咪亞布拉罕的優點可盡力發揮，除討好球迷，對爭取前四名也必有得著。安班楊更需要證明在面對強隊也都可以為球隊取得進球，總進球數應會出現。

雙方最近6場對賽，勝、平、敗各2次，平均兩隊總進球2.83球。

馬內本賽季已打進9球、6次肋攻。（達志影像）

【英超足球】狼隊@利物浦 12/30(一)00:30 賽事編號:550 ElevenSports

剛剛一仗以3:2擊敗了曼城的狼隊在今季英超極具可觀性，由於需要應付聯賽以及歐霸兩條戰線，而球員數量至今總共只用了19名，對球員的體能來說是極大的考驗。縱使球員素質不錯，但英超快車密集的賽期會令到球員容易疲倦，最後或導致在這期間失分。

另一邊廂利物浦以4:0大破第二名的萊切斯特城後繼續統領英超。紅軍雖然使用球員數量也不太多，但就以不同針對性的戰術去突破對手。本賽季利物浦絕對有很大機會拿下球隊史上首個英超冠軍獎盃。

馬內是本場比賽的焦點，除了為隊友創造入球機會以外，自身也有很高的能力取得進球，大家必要留意他的表現。當然紅軍陣中攻擊點也很多，本賽季已經有12名不同球員取得進球，因此本場比賽看看可否完勝狼隊。

雙方最近6場對賽，利物浦4勝2敗，平均兩隊總進球2.67球。

斯特林本賽季已打進11球。（達志影像）

【英超足球】謝菲爾德聯@曼城 12/30(一)02:00 賽事編號:552 ElevenSports

曼城本賽季在幾名先發中後衛受傷的狀況之下掉球比上一賽季增加不少；同樣在左右邊進攻的位置上也沒有足夠替補，在戰術上的變換執行就沒有之前的順暢，直接影響了前鋒進球的機會。斯特林弄算是及時雨，本賽季在進球數與助攻數都有明顯的進化，在處理最後打門動作有關鍵性的改善，這可能與瓜迪奧拉的嚴格要求有莫大關係。

謝菲爾德聯是另一種的足球體系，主帥ChrisWilder所使用的3-5-2陣式也跟傳統有異，3名後衛當其中一名靠左邊或右邊的後衛在參與進攻時，中後衛及防守中場的補位造就他們有更多進攻空間，令不少英國球評家都大開眼界及進行廣泛討論。但本場比賽遇上同樣精於戰術運用的瓜迪奧拉，也在曼城剛剛敗於狼隊3:2後絕對不容有失的狀況之下，可見一番惡鬥，。

雙方最近6場對賽，勝、平、敗各2次，平均兩隊總進球1.50球。

(中時電子報)