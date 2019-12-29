韓國瑜臉書貼文，呼籲中台灣民眾今晚戴口罩參加晚會。（翻攝自韓國瑜臉書）

由國民黨總統候選人韓國瑜團隊主辦的「國政領航．台灣富強─韓國瑜大台中勝選晚會」29日在台中登場，一早大雨又空品不佳，韓國瑜在臉書呼籲支持者帶口罩參加。（黃國峰攝）

「抗中火、保台中」！韓國瑜今天在臉書上貼文呼籲「台中鄉親們，我們的肺不是給無良政客用來發電的，今天晚上讓我們戴起口罩，向中台灣的空汙提出最嚴厲的無言抗議！」

環保局指出，昨天汙染物累積造成今日上午空品不良，中部空品區為「橘色提醒」等級，市府已啟動相關應變措施並持續監控，預計晚間空品將逐漸改善，也提醒民眾出門時注意自我防護。

選前第一場由國民黨總統候選人韓國瑜團隊主辦的大型造勢晚會「國政領航．台灣富強─韓國瑜大台中勝選晚會」，今天在台中市登場，一早雖然台中下起大雨，擋不住韓粉挺韓行動力。

韓國瑜台中市競選總部表示，占地8公頃的場地，目標將號召50萬人，風雨無阻，活動由從下午6點開始，由主持人利菁、郭子乾主持，從新竹縣到嘉義市7名藍營縣市首長都會出席，9縣市立委候選人全部到場，凝聚藍營大團結的勝選氣勢！

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(中時 )