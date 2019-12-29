針對國民黨、親民黨不斷痛批民進黨力推的「反滲透法」不符合程序正義，更僅只是為了以「亡國感」來騙選票的手段。對此卓榮泰則怒回「我承認選舉當然重要，但國家的主權不能一天不重要」。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉上午則前往基隆市黨部主持2020投藍計畫工作人員訓練講習並現場對此痛批，民進黨推出的「反滲透法」，不僅定義太過模糊，若通過後，會造成民眾容易被入罪。（吳康瑋攝）

針對國民黨、親民黨不斷痛批民進黨力推的「反滲透法」不符合程序正義，更僅只是為了以「亡國感」來騙選票的手段。對此卓榮泰則怒回「我承認選舉當然重要，但國家的主權不能一天不重要」。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉上午則前往基隆市黨部主持2020投藍計畫工作人員訓練講習並現場對此痛批，民進黨推出的「反滲透法」，不僅定義太過模糊，若通過後，會造成民眾容易被入罪。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉上午則前往基隆市黨部主持2020投藍計畫工作人員訓練講習並現場對此痛批，民進黨推出的「反滲透法」，不僅定義太過模糊，若通過後，會造成民眾容易被入罪。（吳康瑋攝）

針對國民黨、親民黨不斷痛批民進黨力推的「反滲透法」不符合程序正義，更僅只是為了以「亡國感」來騙選票的手段。對此卓榮泰則怒回「我承認選舉當然重要，但國家的主權不能一天不重要」。（吳康瑋攝）

民進黨主席卓榮泰於29日上午陪同基隆地區同黨籍爭連任的立委蔡適應到仁愛市場拜票，現場針對國民黨、親民黨不斷痛批民進黨力推的「反滲透法」不符合程序正義，更僅只是為了以「亡國感」來騙選票的手段。對此卓榮泰則怒回「我承認選舉當然重要，但國家的主權不能一天不重要」。

卓榮泰指出，法案要通過，其中條文的文字、規範內容及討論的過程一定非常清楚、嚴謹並且公開透明，他強調反滲透法針對的對象是境外敵對勢力，希望對手勢力不要過於無限上綱，只有境外勢力對台灣有資助、委託，從事選舉、遊說、政治獻金等才會成為適用對象，其範圍非常的清楚，並且內容非常嚴謹。

對此，國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉上午則前往基隆市黨部主持2020投藍計畫工作人員訓練講習並現場對此痛批，民進黨推出的「反滲透法」，不僅定義太過模糊，若通過後，會造成民眾容易被入罪，更有可能會讓執政黨套罪、抹黑給對手，她更指出，再民進黨推出的反滲透法的12個條文中，並沒有看到施行的細則，這樣子推出界定模糊不清的法案，「根本就是違憲」。

則針對在選前才將「反滲透法」趕鴨上架是否有影響選情之虞，卓榮泰則回應到，推出法案至立法院，是由程序由立法院處理，僅站在黨的立場，他承認選舉當然重要，但國家的主權絕不容忽視，而對手推出吳斯懷這樣正面、公開對台灣主權有威脅的人物，政府的防衛就更不能少。

對此宋瑋莉則痛批，民進黨是因為已經感受到選舉的頹勢、害怕藍營，才使用亡國感來推「反滲透法」欺騙選票，更動員學子增加對立，這樣子是無法解開兩二死結、增加觀光營銷的，他呼籲民眾，大力集中政黨票，將選票投給9號中國國民黨，踏實顧主權、打拼外交，下架「違憲」的政府。

(中時 )