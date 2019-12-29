耶誕節已過，北韓並未如先前所言，送給美國耶誕大禮，不過《華爾街日報》（Wall Street Journal）引述美國防部說法，認為北韓希望國際社會先好好過耶誕節，送上大禮的時間點可能延後至1月8日金正恩生日或是2月16日已故領導人金正日誕辰前後。

北韓揚言送美耶誕大禮，美軍繃緊神經。

美朝核子談判停滯多時，平壤希望華府解除經濟制裁，頻頻施壓年底前雙方談判要有實質性進展，甚至放話要送上耶誕節大禮，至於內容為何，端看華府如何回應，警告意味濃厚。北韓近期更屢次在西海衛星發射場進行重大測試，令外界揣測，耶誕大禮可能是發射飛彈或是採取更強硬的政策，不過25日耶誕節已過，平壤至今毫無動作，美國媒體《華爾街日報》報導，北韓送上大禮的時間將延後至明年1月或2月。

據新加坡《南華早報》引述《華爾街日報》27日報導，隨著時間推移，平壤並未送上大禮，美國國防部逐漸意識到，北韓實際上希望好好過耶誕節，並不希望在假期期間製造重大緊張氣氛，他們猜測，平壤可能在1月8日北韓最高領導人金正恩生日、或是2月16日已故北韓領導人金正日誕辰前後採取行動，不過他們也承認，預測「存在一定程度的不確定性」。

此外，《華爾街日報》也引述韓國當局人士指出，在2月16日金正日誕辰前，北韓都不會進行重大武器試驗。韓國消息人士稱，平壤將看華府談判態度會否出現變化，如果沒有，北韓可能試射遠程飛彈或是用潛水艇發射飛彈。

報導指出，北韓月初警告送上耶誕大禮後，為了應付最壞狀況，太平洋兩岸的美軍戰備等級已恢復到2017年時的水準。

值得注意的是，北韓官媒「朝中社」今日報導，金正恩於昨（28日）晚召開朝鮮勞動黨第7屆中央委員會第5次全體會議（五中全會），報導指這次會議是「討論當前局勢下勞動黨和國家鬥爭的直接方向，以及革命中取得新勝利的重要政策問題」，此外並未提供進一步細節。平壤稍早曾表示，由於海內外局勢出現變化，將於本月某個時間點召開五中全會，針對重要問題進行討論、做出決定。

(中時電子報)