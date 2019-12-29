李姓男子與倪姓網友合謀，向倪收取500元「清潔費」後，安排倪假冒他與女友嘿咻「內射」，李對女友下藥，待女友昏睡後換倪上陣，結果女友一摸「男友」頭頂，才驚覺陌生人上床。一審判李、倪徒刑4年6月、1年10月，李上訴求輕判，但高院重判李5年。可上訴。

判決指出，李、倪同為臉書社團「夫妻情侶單男單女互動聯誼團北部地區聯誼會(速速開團)」成員，李PO文「2018年3月23日晚間，尋找一名夠色，年紀大且配合度高的單男一起同樂，有性趣的請私訊」，倪與李聯絡，李偷拍女友熟睡裸露下體照片，以LINE傳給倪觀賞。

李向倪說只要花500元清潔費就能假冒他和女友嘿咻，還問倪「你想內射嗎？」，並稱「我們晚上關燈做，我會先挑逗她後，我會找藉口下床拿東西，然後換你上去幹」，倪擔心被發現，李還稱「燈關著不會發現，你內射完就下床換我」。

去年3月23日下午，李男先在女友飲料內摻入FM2，女友藥力發作昏睡。當晚李讓倪進屋，讓倪脫光光躺在女友身旁，李在床下掩護，任由倪對女友上下其手。

倪對李男女友磨蹭下體時，女友因倪短髮，與理光頭的李男不同，驚醒發現枕邊竟是陌生人，反抗高喊「不要」，倪還強拉她內褲，李假裝對倪斥喝「你是誰」，倪隨即逃逸。

一審依妨害秘密、藥劑強制性交未遂罪各判李徒刑4月、4年6月，倪被判刑1年10月。李、倪提上訴，高院因被害人無法原諒2人，請求重判，撤銷李一審判決，依藥劑強制性交未遂罪判刑5年，另倪上訴遭駁回。

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(中時 )