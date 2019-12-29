中台灣力挺國民黨總統候選人韓國瑜，「國政領航．台灣富強─韓國瑜大台中勝選晚會」29日晚間將在台中市登場，為炒熱選情，下午先有上百輛「鐵騎隊」繞行台中，台中五選區沈智慧的宣傳車也有一輛投入車隊，並且在下午3點於豐原慈濟城隍廟集結後，繞經市區到達沈智慧競選總部力挺，接著繼續繞行台中。

大雨下不停，選將把握最後衝刺13天努力拜票，台中五選區立委候選人沈智慧29日，與市議員沈佑蓮前往北屯東光市場拜票，雨中的民眾紛紛主動向沈智慧高喊「凍蒜」，經過的汽車駕駛也會搖下車窗跟沈智慧揮手。受到熱情的感染，沈智慧一路把握每個握手機會拜託大家。

市議員沈佑蓮服務有口皆碑，很多人向沈佑蓮比讚，要沈佑蓮放心，一定會支持姊姊沈智慧連任立委。有人說北區、北屯區有民調第一、問政第一、服務第一的立委沈智慧，真是有面子。還有民眾大喊「支持沈智慧的禮義廉恥掛回校園」。表示讓小孩要孝順父母很重要，教育是根本，一定要做好，現在學校都沒有教禮義廉恥非常不應該。

走到早餐店門口時，老闆看到沈智慧在寒冷天氣下淋雨拜票，特別送上熱豆漿給沈智慧驅寒，還表示真心支持和鼓勵會做事、不抹黑的立委拼連任。要「沈智慧留在立法院，把許多被民進黨立委阻擋的民生法案，都在下一屆再提出立法」。沈智慧回說「一定，一定」。

而為晚間國民黨在台中七期舉辦「國政領航，台灣富強」大台中造勢活動，沈智慧競總也加入藍營百輛「鐵騎隊」繞行台中活動，車隊下午3點於豐原慈濟城隍廟集結後，繞經市區到達沈智慧競選總部力挺，接著繼續繞行台中。沈智慧號召只要是認同「捍衛中華民國」和期待「贏回清廉政治」的民眾，都請備好雨具及保暖品，風雨無阻踴躍參加這場盛大的造勢活動。沈智慧會在現場和大家一起，在風雨中生信心，下架貪腐、抹黑的「雙標黨」。

(中時 )