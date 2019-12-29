前總統馬英九身著聖誕裝，南下高雄為國民黨立委候選人輔選，受到民眾熱烈歡迎。（圖／季志翔攝)

馬英九今年推出line貼圖，大玩搞笑梗，甚至美青姐碎唸他的經典名句，或是過去耳朵長鹿茸的糗話也出籠，讓網友笑翻。(圖擷自馬英九臉書)

馬英九今年推出line貼圖，大玩搞笑梗，引起熱議。(圖擷自馬英九臉書)

前總統馬英九卸下職務後，少了官場的八股文化，多了自娛娛人的親民！他親自書寫的春聯已成各方索取的搶手貨，今年他更推出line貼圖，大玩搞笑梗，甚至美青姐碎唸他的經典名句，或是過去耳朵長鹿茸的糗話也出籠，讓馬迷大為讚嘆，立馬買下貼圖，不然「不支持太對不起自己了，好有梗！」

馬英九去年拍攝「一日店員」短片造成轟動，今年他化身馬大九送餐，讓北一女學生驚呼連連，到歲末他又有新舉動，推出一系列line貼圖，令外界感到驚豔。

像是「奇怪ㄟ你」、「我怎麼嫁給這種人」等夫人周美青與馬英九的著名對話，他曾大出洋相的「鹿茸」、「打瞌睡」以及網友歷久不衰熱議的「死亡之握」等主題，透過「台灣鯛民」廖彥朋的漫畫風格，重現他的經典名句和場景。

馬英九基金會執行長蕭旭岑透露，馬英九事前也不知道，看到成品後也覺得有趣，還說要把馬大九貼圖傳給美青姐。

網友看到貼圖紛紛喊賣，但也有人哀嘆有遺珠，「不支持太對不起自己了，好有梗！」、「怎麼可以沒有死亡之握呢？」、「怎沒出跳票633圖呢？」、「太太永遠是對的，好好笑~(馬)耳東風」、「從沒購買過貼圖，為了支持馬總統，已買！！」、「沒有逆風高輝 真可惜」、「貼圖沒有小馬哥的帥氣」、「馬總統～我得不到您的人，也要得到您的～貼圖」。

(中時電子報)