如今在政壇發展、以立委身分為人所熟知高金素梅，然她當年乃演員出身，外貌出眾且演藝實力堅強，非常具有個人魅力，走到哪都是，「超級發電機」，然54歲的她至今仍未婚，然曾跟她有過一段感情的「最帥展昭」何家勁，跟她有個甜蜜約定，如今約定的時間到來，讓人很期待何家勁否兌現承諾，將高金素梅娶回家。

何家勁當年在《包青天》中飾演「御貓展昭」，俊帥模樣讓他紅遍兩岸三地，之後他跟高金素梅合作八點檔連續劇《愛》，擦出愛火並交往，然數度分合後仍是分手收場，但還是很好的朋友，相傳這對無緣情侶之間有個浪漫的約定，何家勁撂話若60歲時他還單身，而女方也沒嫁人，那就將她娶進門，兩人共度餘生，而此事在2012年一場記者會上，得到了何家勁的證實，瞬間引爆話題。

如今高金素梅以轉戰政壇多年，何家勁也早就息影，旅居大陸廣東惠州經營保健食品事業有成，而去年他59歲生日前夕，曾被瘋傳準備娶高金素梅，然女方當時輕鬆回應：「玩笑話你們還當真啊？」，不過當被追問是否記得此約定時，她則已翩然離去，而今天是何家勁60歲生日，也該是驗證約定是否兌現的最後時刻，然這些日子他都專心於個人品牌「勁家莊」的事業，跟高金素梅也許久沒聯絡，估計要在今天兌現浪漫約定，恐怕有難度。

(中時電子報)