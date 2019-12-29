2020總統大選進入倒數階段，國民黨總統候選人韓國瑜、總統蔡英文，選情呈現拉鋸戰。名作家苦苓提出，蔡英文可能落選的十個「假如」。

距離選舉剩下兩週，苦苓表示，大多數的人都以為勝負已定，但其實蔡英文還是有可能輸掉的，直言「你以為蔡英文一定不會落選嗎那可未必」，並整理出蔡英文可能落選的十個「假如」。

以下為苦苓臉書全文：

1.民調遙遙領先，許多名嘴又預測小英大勝二三百萬票，「假如」許多支持者覺得「贏定了，不差我這一票」，尤其是還要花錢買票回家投票的年輕人，結果綠營的投票率大跌、遠遠不如預期。

2.藍營願意投韓的目前只有76%，隨著朱立倫、侯友宜、王金平紛紛歸隊，最後「假如」郭台銘也來同框，藍營軍心大振，知識藍、經濟藍回心轉意，至少可以增加約20%選票。

3.之前傳出調查局估算雙方只差5%，調查局當然否認，但「假如」這是真的，要知道過去調查局估票是投開票所一個一個估、樁仔腳一個一個算的，一向以神準著稱，果真只差5%，那就在誤差範圍之內了！

4.反滲透法本來就是民進黨用來選舉的「釣餌」，韓國瑜沒來吃，宋楚瑜卻一口吞了下去，造成民意強烈反彈，聲勢無量下跌，「假如」選民因此棄宋保韓，可能又拉近了10%的差距。

5.卡神案持續發酵中，民進黨採取切割、一告了事，其實並無法還自己清白，「假如」再有重大的鐵證出現，許多挺蔡者將一去不回。

6「假如」陳師孟一意孤行，繼續約談「辦綠不辦藍」的法官，不只法界反彈、藍營激憤，中間選民也看不下去，小英必將大大失分。

7.韓國瑜告了許多人，「假如」在選前有重大官司宣判，判韓國瑜勝訴、還他清白，等於確認了他一直被「黑」的訴求，許多人可能因而同情他的處境，選票就此轉向。

8.「假如」中共資金大舉提供給地下賭盤，讓莊家敢於開出一賠三的PK盤，黑道大舉出動拉客：「反正小英贏定了，押韓國瑜1萬可以賺3萬！」有可能吸引到不少人下注、並努力為韓拉票，最後會像去年「林佳龍模式」一樣，一夕之間翻轉選情。

9.「假如」韓國瑜在選前受到暴力攻擊受傷，被警方抓到的犯嫌又曾經是親綠人士，這一來民進黨百口莫辯，全國必然群情激憤，「兩顆子彈」事件很有可能重演！

10.選前之夜韓冰忽然現身，在造勢台上泣訴全家人因為選舉受到的迫害與委屈，韓家三口抱成一團、痛哭失聲，必將激起大量同情票、義憤票，甚至對選情產生關鍵影響。

不管你是支持誰的，請你自問：難道這十個「假如」都不可能發生嗎？還是都有可能發生呢？「假如」都發生了，蔡英文是不是有可能意外落選呢？

(中時電子報)