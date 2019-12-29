算過自己一天坐著的時間有多長嗎？一項研究指出，平日每天久坐時間和每日的憂鬱及焦慮程度呈現明顯相關，每天「坐」不超過８小時，心理較健康，學者建議，最好每日計算自己坐著的時間，並定時起身活動。

董氏基金會指出，根據刊登於《公共科學圖書館》的研究指出，平日每天久坐時間少於 8 小時， 比久坐時間超過 8 小時者的憂鬱及焦慮程度低。

該研究為一系統回顧研究，研究者以42名每周工作 30 個小時以上的成年人 為對象，參與者佩戴身體活動測量器一週，以身體活動步數作為共變量，依參與者每天坐著的平均時間，分為「低於8小時」、「8-10 小時」、「10 小時以上」共3組，分析參與者完成的焦慮和憂鬱量表及健康狀況調查表。

結果顯示，平日的久坐時間對焦慮和憂鬱以及心理健康和活力有顯著的影響，週末則無明顯差異。

進一步以平日坐著的時間比較發現，「低於8小時」組的焦慮和憂鬱程度低於另外兩組，且心理健康和活力的得分較高，而「8-10 小時」與「10 小時以上」的兩個組別則沒有顯著差異。

屏東科技大學休閒運動健康系教授徐錦興表示，研究結果與大眾的認知相同，如果坐著的時間越久，情緒低落的情形就越明顯，尤其上班族工作長時間久坐，回到家又選擇靜態看電視，就較易有情緒低落和焦慮感，但若做些有氧活動，加上強度夠高，就會分泌腦內啡、多巴胺等激素，產生愉悅的感受。

他說明，研究中久坐的時間在周末與周間的差異不大，可能不喜歡動的人假日仍會選擇靜態的生活型態，他也指出，久坐對身心健康帶來的危害程度高於每天運動的效果，減少久坐的時間比建立運動習慣對身心健康的幫助更大，建議民眾可透過現代化工具，例如手機APP、運動手環等，設定一天坐著的時間不超過8小時，提醒自己定時起來走動，可降低久坐對身心健康產生的危害。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，「坐」會影響身體與心理，常是因為坐的時間拉長或工作者只專注於電腦作業，長期下來容易造成肩頸腰的痠 痛、減少與他人的互動，焦慮與憂鬱的各種負向情緒沒能轉換。

如果無法改變「坐」 的行為，可先從調整坐姿著手，即便是坐著也能進行簡單的活動，像是身體扭動、 轉動、伸展擴胸、腳伸直擺動、提肛…等，避免久坐造成身體的僵化及專注力的下降、加重鬱悶。

(中時 )