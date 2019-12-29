20歲的吳姓女大生皮包遺失，因有生活費及提款卡，情急之下向警方尋求幫助，但因無人撿到相關物品送至派出所，只能依規定開立遺失物單據；吳姓女大生著急地不知如何是好，警方便先借予400元助其返家。警方的貼心，讓吳女感到格外的窩心。

警方指出， 協和派出所警員蘇原甲日前擔服值班勤務時，接獲1名吳姓女大生電話報案稱皮夾遺失，詢問是否能夠至所報案，警方除先告知掛失金融卡、身分證等物，並請其至所報案。吳姓女大生至所報案物品遺失時，接到其母親的電話，警方耐心地安慰女大生，其母親希望警方可以幫助她返回桃園的住處。

警方知悉後便安撫女大生相關證件、金融卡等都已掛失，不須太過於擔心，但女大生依舊不知所措。警方追問之下才知道其所有金錢皆放在皮夾內，租屋處並無放置預備現金，在臺中也無其他親友可提供其協助，警方便主動借出400元，助其返回桃園與母親團聚。

吳姓女大生與其母親感謝警方的協助，金額雖微小但心意無價；協和派出所提醒民眾，皮夾等值錢的物品應隨身收好並再三檢查，若真的不慎遺失應立即先掛失身分證、提款卡及信用卡等物品，以免遭有心人士竊用或做為不法之用途。

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(中時 )