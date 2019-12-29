縣府以內政部營建署的「城鎮之心計畫」，辦理「竹東鎮二重自然公園周邊景觀整建工程」，委由設計師李吳博澄融入「尊重生態與環境」的思維，角逐2019第七屆台灣景觀大獎，日前榮獲特殊主題類佳作的肯定。

交通旅遊處長游志祥指出，設計師李吳博澄是新竹縣子弟，設計橫跨頭前溪的竹東二重自然公園時，左岸以林木、野溪石自然素材，打造野草造型繩索設施和林木造型鞦韆，同時利用高低樁、挖掘機與沙坑等遊戲設施，創造回歸自然遊戲場。

右岸則運用紫色、粉色及淡紫色草本植栽，結合楓香打造帶狀的自然浪漫庭園，順應地形設計休憩座椅，步道採用自然粗曠質感透水混凝土鋪面，避免積水，並有孩童最喜歡的草坡地景磨石子滑梯。

游志祥表示，竹東二重自然公園環境設計導入「尊重生態與環境」的思維，形塑寓教於樂的休憩公園氛圍，同時呼應竹東早期林木業產業歷史，也增添竹東二重親子動運休閒的好去處。

(中時 )