新北市府與宜蘭縣府合作，29日在遠百板橋中山店1樓廣場舉辦「新北享家Bar台－宜蘭週展售會」，新北市長侯友宜與宜蘭縣長林姿妙同台叫賣，也是該系列活動首次雙縣市首長合體，兩人大力地推銷宜蘭縣農友帶來的三星蔥、金棗、鴨賞、猴頭菇等在地特色農產，一同品嚐季節限定的好滋味。

新北市長侯友宜表示，市府藉「新北享家Bar台」農產品交流平台，讓來自全台灣各縣市，在新北市這個大城小國內認真打拼的民眾，能夠從美味的農產品中回憶家鄉的味道。

侯友宜說，今天已是第5場展售會，以隔壁的好鄰居宜蘭縣為主題，邀請到宜蘭縣的大家長林姿妙縣長來板橋作客，一同推廣正港三星蔥、員山金棗、鴨賞、猴頭菇等宜蘭特選的優質農產品，未來還有台中為主題的企劃展售會，歡迎大家「樓頂揪樓咖、厝邊揪隔壁」，一齊支持最優質的在地農產品。

宜蘭縣長林姿妙表示，來自宜蘭縣的金棗，接受蘭陽溪純淨的溪水灌溉，金黃色的果皮特別細緻，連皮帶果一起吃，滋味酸酸甜甜、果香濃郁，生津止渴又潤喉，現在來吃正「對時」。

活動現場來了許多旅居新北的宜蘭鄉親到場支持，小農們自豪地展示自家生產的優質農產品，引發熱烈搶購，參加的民眾笑談，今天不用跑雪隧，就可以買到正港三星蔥還有越嚼越香的宜蘭鴨賞，真是太方便啦，期待下個場次再來找好康。

農業局長李玟表示，新北市為全台最大的消費地，擁有400萬的消費人口，秉持著先創通路，再開農路的精神，藉「通路三箭」行銷企劃，拓展全台農產品銷售管道，讓市民能享用各地品質優良、價格實惠的新鮮農產品，讓大家都能夠在新北找到自己熟悉的家鄉味。相關展售資訊可洽新北市果菜運銷股份有限公司或上新北市果菜運銷股份有限公司臉書粉絲頁查詢。

(中時 )