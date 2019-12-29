心手菩提-林永明師生聯展即日起至2020年2月23日，在佛光緣美術館屏東館登場展出，敬邀屏東及全台同好朋友蒞臨參觀交流。

｢菩提｣，梵語本意是覺悟的意思，諸佛菩薩自覺覺人，莊嚴的法像蘊涵慈悲與智慧的菩提心，令人生起崇敬清淨的感受;而繽紛的花朵柔軟綻放，鳥語花香呈現的靈動與飄逸，營造出如《佛說無常經》所云「菩提妙華徧莊嚴，隨所在處常安樂」之意境，即為畫會中心意涵。

此次參與展出者為｢屏東工筆畫會｣成員，屏東工筆畫會由國立屏東大學視覺藝術學系林永明老師於 2013年所成立，成員以屏東大學進修推廣處社區學習中心的工筆花鳥班學員與佛光山人間大學屏東分校佛畫班、工筆重彩花鳥班學員。

林老師成立畫會的初衷，就是希望學員能揮灑出生命中多樣的色彩變化，藉以豐富多彩的人生;目前會員每週固定聚集習畫，互相切磋，成員作品不斷創新，藝術造詣亦愈來愈深湛，藉由巡迴展覽具體呈現研習及創作成果，並與外界交流繪畫的熱忱。

畫會成員透過創作過程，修養心性，運用細膩的工筆描繪筆觸，從慈眉善目的菩薩面貌中，一筆一劃地闡述佛學禪理，透過菩薩莊嚴法像的慈悲，啟發人性善良本質。同時也將世間的花朵保留下最美的霎那，為世界增添無限的風姿與美麗。

星雲大師畫像圖

參展成員中不乏各項美展的獲獎者，如星雲大師的作者，以一幅｢騎鯨踏浪的日子｣，獲得今年國防部青溪新文藝金環獎。

垂枝茉莉等畫作

使君子花等畫作

火龍果等畫作

這位畫者不僅如此，同時也是2018年｢藝術與設計國際研討會暨創作展｣的得獎者，當年得獎的還包括了｢火龍果花和使君子花｣的兩位作者。而火龍果的作者也獲得今年屏東美展的入選獎。垂枝茉莉的作者獲得了｢第十四屆國際墨彩藝術聯盟社會組第四名｣。

蒜香藤(左上)與關公長卷畫作(下)。

另有一張蒜香藤的作者，則是獲得2017年全國美術展水墨類入選，屏東美展屏東獎，2018全國美術展水墨類入選。此外。請注意到這個展櫃的下方有一長卷，畫的是關公，此長卷高60公分，長1000公分，是白描作品，整幅長軸有力量，筆韻和氣勢，值得細細觀賞。

六幅荷花畫作

當你欣賞完全部作品在出口處會看到六幅荷花，原作共12幅，此次展出6幅，作者的意念在表達每一朵荷花有其不同的姿態，是白河蓮花季後讓人再回味荷香的作品。

本次展覽參展學員計25人，展出作品計有佛像、工筆花鳥，近60件，均為會員的創作作品，除卷軸圖框呈現外，尚有絹本冊頁等，件件精品高雅細膩，令人賞心悅目。殊值民眾細細觀賞。期待藉由本次展覽活動，並提供觀者遊心靜賞的氛圍，以傳達生命美好的信念，為大眾帶來禪悅法喜。

本次展覽參展學員計25人，展出作品計有佛像、工筆花鳥，近60件，均為會員的創作作品。

本次展覽件件精品高雅細膩，傳達生命美好的信念，希望為大眾帶來禪悅法喜。

(中時電子報)